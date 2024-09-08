Битва за явку Избирательные участки подходят с креативом к проведению выборов 🔥🔥🔥 🇷🇺В регионе проходит третий день голосования по выборам губернатора и депутатов областной Думы.
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Битва за явку Избирательные участки подходят с креативом к проведению выборов 🔥🔥🔥 🇷🇺В регионе проходит третий день голосования по выборам губернатора и депутатов областной Думы.