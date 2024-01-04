Сотням россиян грозит депортация из Латвии

Власти Латвии могут депортировать из страны 1167 россиян, многим из которых более 60 лет. Речь идет о людях, которые не выполнили условия поправок к закону об иммиграции и не подали документов для получения вида на жительство, сообщают портал La.
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