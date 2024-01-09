Аномальный холод ожидает некоторые регионы России в ближайшие дни. В его очаге окажутся Уральский и Приволжский федеральные округа - температура будет ниже нормы на 8-14 градусов в течение всей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.