Сентябрь закрылся для рынка новых пикапов цифрой 2160 проданных машин – это на 30,6% больше, чем в том же месяце 2025 года.
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