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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

При поддержке Москвы выпускниками специализированных программ стали больше 600 предпринимателей По информации от мэра Москвы Сергея Собянина, участники экспортных акселераторов в Москве подписали контракты на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в текущем 2023 году.

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