Доля к победе: как изменился топ телеканалов к началу осени

Тройка лидеров телеканалов по доле аудитории к началу сентября осталась прежней — первое место удерживает «Россия 1», далее идут НТВ и Пятый канал, на четвертую строчку поднялся РЕН ТВ, на пятой — Первый канал.
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