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Трамп заявил, что Харрис была бы для него более легким конкурентом, чем Байден

Трамп заявил, что Харрис была бы для него более легким конкурентом, чем Байден

Бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис была бы для него более легким конкурентом на выборах главы государства, чем нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

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