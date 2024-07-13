Трамп заявил, что Харрис была бы для него более легким конкурентом, чем Байден

Бывший американский лидер Дональд Трамп отметил, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис была бы для него более легким конкурентом на выборах главы государства, чем нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.
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