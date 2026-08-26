Что изменится для мигрантов в РФ с 1 сентября 2026 года? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Правда ли, что с 1 сентября всех безвизовых мигрантов переведут на цифровой контроль геолокации? Почему отсутствие смартфона может привести к выдворению из России? Что опаснее: не успеть пройти медкомиссию за 30 дней или пройти её не в той клинике? И сколько минимум должен зарабатывать иностранец, чтобы его семью не лишили легального статуса? Юрист Дми.
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