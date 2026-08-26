НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Что изменится для мигрантов в РФ с 1 сентября 2026 года? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Прав­да ли, что с 1 сен­тяб­ря всех без­ви­зо­вых мигран­тов пере­ве­дут на циф­ро­вой кон­троль гео­ло­ка­ции? Поче­му отсут­ствие смарт­фо­на может при­ве­сти к выдво­ре­нию из Рос­сии? Что опас­нее: не успеть прой­ти мед­ко­мис­сию за 30 дней или прой­ти её не в той кли­ни­ке? И сколь­ко мини­мум дол­жен зара­ба­ты­вать ино­стра­нец, что­бы его семью не лиши­ли легаль­но­го ста­ту­са? Юрист Дми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии