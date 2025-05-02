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Сын Дмитрия Нагиева Кирилл: «Меня с детства пытали папиным творчеством»

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл: «Меня с детства пытали папиным творчеством»

Не так давно российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев открыл свою актерскую школу в Дубае. Индивидуальный подход к каждому студенту, а также опыт, харизма и известность самого актера привлекают учеников из разных стран.

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