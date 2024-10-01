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Разработан 1-й в мире косметический материал, состоящий на 100% из активных компонентов

Разработан 1-й в мире косметический материал, состоящий на 100% из активных компонентов

Европейская технологическая компания RESPILON разработала 1-ю в мире систему хранения и доставки активных косметических компонентов без использования вспомогательных веществ: ПАВ, консервантов, эмульгаторов, загустителей, стабилизаторов (и т.

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