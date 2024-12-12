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Россиян предупредили о распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов

Россиян предупредили о распространенных способах «угона» Telegram-аккаунтов

Мошенники взламывают зарегистрированные в мессенджере Telegram аккаунты посредством отправки поддельных ссылок, на которые нажимают введенные в заблуждение пользователи, рассказал основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян.

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