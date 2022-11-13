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Надаль о проблемах по ходу сезона: «В конечном итоге остаются только результаты, а в 2022-м я достиг большего, чем вообще мог мечтать»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль подвел итоги сезона. Он выиграл четыре титула, в том числе Australian Open и «Ролан Гаррос» и вернулся в топ-2 рейтинга.

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