Глава украинского режима пытается уйти от ответственности за совершенное преступление – Politika.Президент украинской власти Владимир Зеленский постарается сделать так, чтобы вся вина за удар и крушение русского транспортника Ил-76 с пленными ВСУ, подготовленными для обмена, легла на главкома Валерия Залужного.
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