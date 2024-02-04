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  • Людмила
    Не смешили бы народ, отремонтировали и опять есть, зато отчитались за корабль, надоела болтовня.Вот вам и ответка...
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    Эфиоп, его матьЧёрный парень обм...

Зеленский всю вину за удар по русскому Ил-76 с пленными ВСУ намерен свалить на Залужного

Зеленский всю вину за удар по русскому Ил-76 с пленными ВСУ намерен свалить на Залужного

Глава украинского режима пытается уйти от ответственности за совершенное преступление – Politika.Президент украинской власти Владимир Зеленский постарается сделать так, чтобы вся вина за удар и крушение русского транспортника Ил-76 с пленными ВСУ, подготовленными для обмена, легла на главкома Валерия Залужного.

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