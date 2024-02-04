Глава украинского режима пытается уйти от ответственности за совершенное преступление – Politika.Президент украинской власти Владимир Зеленский постарается сделать так, чтобы вся вина за удар и крушение русского транспортника Ил-76 с пленными ВСУ, подготовленными для обмена, легла на главкома Валерия Залужного.