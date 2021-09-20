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Предварительные итоги завершенных выборов

Предварительные итоги завершенных выборов

Выборный процесс завершен, с чем я вас всех поздравляю! Никаких сенсаций не случилось, но есть новость : похоже в этот раз в парламенте будет 5 партий - дерьмо-"Новые люди" неожиданно преодолевают 5% порог - что в общем-то, никому нахрен не нужно.

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Владимир Соколов
у кого сколько денег было, столько процентов и купили))) ну и ЕР как дающий)себя не обидели.
андрей карпушов
а автор статейки отписался прямо таки как быдло, дак еще и клеветник...едрисня обосралась по полной, если бы были чесные выборы, то вообще даже за счет бюджетников не прошла бы в гд.....
GooDwin
Ловкость рук, продажность комиссий, отсутствие чести и совести и никакого мошенничества.
Алексей
слушай, хватить хрюкать20 лет про невинность и не пеняй на зеркало, коли рожа крива. Тьфу!
андрей карпушов
хрюкаеш ты у корыто, и рожа у тебя, у меня лицо... коли уж пишиш бред, так хоть систематезируй его, ато видимо сам не понимаеш что карябаеш.
Алексей
Объясняю- 50 % избирателей России проголосовали на выборах за кандидатов в депутаты от партии Единая Россия. Поэтому заткни рыло и не хрюкай.
андрей карпушов
еще раз тебе говорю - хрюкаеш ты, я говорю! ты тупой, какие 50%?? если вбросов столько, что диву даешся! и проголосовало сколько? половина - чуть больше, от тех кто на это имеет право! тоесть за едресню проголосовало даже по шулерским подсчетам только четверть... где победа то даун??
Wladimir Соснин
Заткни ты холуй своё рыло. Я не знаю из своего большого окружения как и другие тоже не знают тех кто голосовал за ЕР!А ты подонок про 50% избирателей. не трудно догадаться как ТЫ мухлевал.
Алексей
Я не холуй! Я успешный, талантливый гражданин Российской Федерации. Я голосовал в 4-х бюллетенях за кандидатов партии Единая Россия. Памфилова Э.А. всех посчитала и твоих, и моих. Всех и сказала 50 % збирателей отдали свои голоса партии Единая Россия.А ты мне какие догадки строишь,. Кто ты-избиратель., вот и не корчи из себя придурка.Будь умником.
Евгений Гоголев
Интересно, а если бы победили Кпрф, то всё было бы справедливо, или либерасня типа яблока?
Алексей
Жизнь убедила-коммунистам доверять свою судьбу негоже. Исковеркают по своим лекалам.
Евгений Гоголев
Да ещё и Россию развалят.
Алексей
...........и Зю мавзолей сделают.
Владимир Eвтушенко
слушай, шавка ЕР хватить хрюкать20 лет про невинность и не пеняй на зеркало, коли рожа крива. Тьфу!
Владимир Eвтушенко
Объясняю- 50 % избирателей России проголосовали на выборах за кандидатов в депутаты от партии Еди"% дурак, на выборы-то пришло от силы 40%.юОткуда у тебя тогда 50% избирателей вылезло:? пришло на выборы от силы 50 миллионов человек от 107 миллионов. А по твоим кретинским подсчётам за ЕР проголосовало 54 миллиона.
Владимир Eвтушенко
Я успешный, талантливый гражданин" Тог есть, вор в законе? Или бизнюк? Или чинуша?
Владимир Eвтушенко
Жизнь убедила-ЕРовской сволочи доверять свою судьбу негоже. Исковеркают по своим лекалам.
Владимир Eвтушенко
Вот ты, падальЕРовская,уже и до клеветы скатился.
Сергей Русских
Алексей
Истинный истукан. Даже морщинки не приобрел за 30 лет.
Владимир Eвтушенко
Пидорок, быстрей в Избирком за пятакакми.
Владимир Eвтушенко
Сколько подонков, тупых, агрессивных тебе плюсуют-то!
Сергей Русских
bianka Белая
Как я и ожидала, Комическая партия дядюшки Зю снова наберёт свои традиционные 20%: количество маразматиков и дебилов в обществе цифра стабильная
Катерина
Ну, почему же... Зюгановцы предсказуемо больше набрали, чем обычно... Думаю, Геннадий Андреевич доволен. Набрали ровно столько, чтобы ни за что не отвечать.) Жирик тоже не обижен... Ещё и НЛ (НЛО :) ) пробились...
bianka Белая
По предварительному подсчету- как всегда, около 20%
Семен Жаров
Результатами выборов буду доволен, если процент кандидатов от партий в Думе будет соответствовать набранному проценту именно данной ПАРТИЕЙ!!!... ----------------------------------- ... А количество членов от партий в Думе получается путём СЛОЖЕНИЯ количества членов данной партии, прошедших по набранному ПРОЦЕНТУ, с количеством однопартийцев, прошедших по ОДНОмандатным округам!!!... ЧТО НЕСПРАВЕДЛИВО!!!... ... Необходимо к числу ОДНОмандатников добавлять число однопартийцев до ПРОЦЕНТА, набранного именно данной ПАРТИЕЙ!!! ----------------------------------- Лично я допускаю УВЕЛИЧЕНИЕ процента одной партией в Думе, если ОДНОмандатных однопартийцев окажется ВЫШЕ процента, набранного данной партией!!!... ... В этом случае в Думе окажутся ТОЛЬКО одномандатники данной партии, а максимальный ПРОЦЕНТ представителей данной партии в Думе НЕ сможет превысить 50% (50% возможен лишь в том случае, если ВСЕ ОДНОмандатники окажутся ОДНОпартийцами!!! ------------------------------------ При существующей системе ВХОЖДЕНИЯ в Думу ПАРТИЯ ВЛАСТИ ВСЕГДА будет иметь абсолютное БОЛЬШИНСТВО, так как население будет, в основном, отдавать свои голоса уже за действующих представителей ПАРТИИ ВЛАСТИ во всех округах, чтобы вновь выбранный НЕ оказался бы ХУЖЕ действующего!!!
Николай Смирнов
Едросы применили весь комплекс подлых мошеннических приёмов, вдобавок к применяемым ранее: - 1 - подкуп избирателей деньгами из карманов этих же избирателей, 2 - оттягивание протестных голосов у КПРФ к никому не известным партиям, 3 - многодневное голосование и неконтролируемое ДЭГ.
Алексей
Николай! Вы несколько ошибаетесь и не только ошибаетесь, а показываете себя профаном. А суть вот в чем- цены в магазинах плясали так, как извиваются современные молодые люди на дискотеках, в шоу по телевизору- непредсказуемо. Президент у нас мужчина пожилого возраста, с головой дружит решил , что подняли цены, вырос НДС. Вот этот НДС по щучьему велению, по моему хотению отдайте школьникам, пенсионерам и малоимущим. Через 3 дня деньги были у 59 миллионов граждан на счетах в банке. Извините, кому нужна та гнида, которую Вы называете Кэпэрефф. ЕЕ давят все, кому не лень.
татьяна Щурбакова (наумова)
Собственно с чем нас поздравил автор ,с вакханалией ,фальсификацией,очередным бесправием,как в анекдоте :" мама,папа с лестницы упал,что сказал,матерные слова пропускать,да,ничего не сказал,так и с голосованием,сказать нечего,одни маты
Алексей
Ходил на избирательный участок. Проголосовал............везде порядок и контроль.............а у вас видно рот большой и язык в свободном плавании. Я доволен.
Лариса Фомичева
Я так понимаю,что все лиетувас-шпротас и прочие охранники-облокотилися? Ведь это же какая несправедливость-сижу себе на жопе,охраняю ларёк,за какие-то там 20 тышшь? А я себе стою не меньше 150 тышшь.Приэтом х...й изо рта не вынимая.
Татьяна Леухина (Журавлёва)
Сколько заказных статеек пишет этот хам -писака, готовый по себе судить и вешать ярлыки на других. В победу ЕР не верю.
Алексей
Евросоюз с тобой солидарен.
Игорь Снетков
!!!
Wladimir Соснин
Вчера смотрел реакцию Зюганова на предварительный подсчёт голосов за КПРФ и ЕР! Очень хорошо видно,что Зюганову победа на выборах по барабану и совсем не нужна как думают некоторые,кто отдавал голос за коммунистов.Дядюшка ЗЮ был вполне удовлетворен количеством голосов. А зачем ему победа коммунистов?
Алексей
Победу праздновать надо и потом работать, а ЗЮ попу отсидел и мозхи усохли. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай.
Wladimir Соснин
Кто-то работой называет набивать свои карманы баблом!
Владимир Eвтушенко
У него хоть отсохли, но у тебя, шавки ЕР, их и не было. Почему ты лакей ЕР? Так это же эле6ментарно - все холуи, лакеи, шавки ЕР льют помои только на КПРФ, упорно обходя стороной клмпашку подонков из ЛДПР, не затрагивая и словом СР, Яблоко и прочие прозападные партиёшки.
Владимир Eвтушенко
Устраивают, не устраивают, толку-то от стенаний? Уже ничего не изменишь.

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