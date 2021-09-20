Предварительные итоги завершенных выборов

Выборный процесс завершен, с чем я вас всех поздравляю! Никаких сенсаций не случилось, но есть новость : похоже в этот раз в парламенте будет 5 партий - дерьмо-"Новые люди" неожиданно преодолевают 5% порог - что в общем-то, никому нахрен не нужно.