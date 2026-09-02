👮♂️ В Ялте иностранный курьер мошенников украл у пенсионерки более 700 тысяч рублей Мошенники по телефону представились сотрудниками пенсионного фонда и силовых структур.
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