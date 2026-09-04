ВСУ должны прекратить огонь – что везут в Москву Уиткофф и Кушнер

Украинские военные получили приказ о прекращении огня. Оно должно начаться в полночь 5 сентября и продлиться до 23:59 8 сентября.
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Цитата " США ОБРАТИЛАСЬ к Украине с просьбой не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России " - ЧТО ЗА ЧУШЬ ! США НЕ ОБРАЩАЮТСЯ НИ К КОМУ ! США СТАВЯТ УЛЬТИМАТУМ ! США ТРЕБУЮТ !
К зиме Укр хочет заключить перемирие Минск 3...Чтобы перевооружиться и дальше воевать.