Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 601 подписчик

ВСУ должны прекратить огонь – что везут в Москву Уиткофф и Кушнер

ВСУ должны прекратить огонь – что везут в Москву Уиткофф и Кушнер

Украинские военные получили приказ о прекращении огня. Оно должно начаться в полночь 5 сентября и продлиться до 23:59 8 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Цитата " США ОБРАТИЛАСЬ к Украине с просьбой не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России " - ЧТО ЗА ЧУШЬ !  США НЕ ОБРАЩАЮТСЯ НИ К КОМУ ! США СТАВЯТ УЛЬТИМАТУМ ! США ТРЕБУЮТ !