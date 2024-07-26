Музеи человеческой трагедии: в Петербурге обсудили сохранение памяти о геноциде советского народа в годы ВОВ

В Петербурге прошла совместная стратегическая сессия Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации и президентской библиотеки управделами президента РФ «Проект «Без срока давности» в музейном пространстве».
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