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Крис Саттон: «Не вижу, чтобы кто-то мог остановить «Арсенал». Не думаю, что в АПЛ это кому-то по силам»

Крис Саттон оценил перспективы « Арсенала » на защиту титула АПЛ после игры с «Челси» (2:1) в 3-м туре.

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