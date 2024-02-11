Россиян призывают бороться за мигрантов и увеличивать «плюшки» для приезжих

Я не совсем понимаю, что опять происходит, но реально твориться какая-то дичь! Сегодня в телеграм-канале Многонационал увидел довольно странный пост о высказываниях некой гражданки Храмовой, являющейся директором Института демографических исследований РАН и знаете, не сразу поверил в написанное.