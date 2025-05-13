Россиян начнут штрафовать за курение в собственных квартирах Если табачный дым проникает в подъезд или к соседям, это может расцениваться как нарушение санитарных норм и причинение вреда здоровью и имуществу окружающих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии