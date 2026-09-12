Трудно быть богом

Говно, говно - это оноЯ всё-таки разверну свою мысль про экранизации Стругацких.Специфика творчества братьев в том, что все самые сильные их романы обычно содержат одну главную мысль, которую можно выразить одним предложением.
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