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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 005 подписчиков

Трудно быть богом

Трудно быть богом

Говно, говно - это оноЯ всё-таки разверну свою мысль про экранизации Стругацких.Специфика творчества братьев в том, что все самые сильные их романы обычно содержат одну главную мысль, которую можно выразить одним предложением.

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