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Калуга-поиск

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Шум, алкоголь и подростки: на улице Марата провели новый рейд

Шум, алкоголь и подростки: на улице Марата провели новый рейд

В центре Калуги прошёл очередной рейд после жалоб на шумную молодёжь. Жильцы многоквартирного дома на улице Марата в Калуге пожаловались на нарушения общественного порядка возле магазина, который работает в здании.

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