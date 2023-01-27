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Центробанк ожидает в 2023 году прибыль банков больше 1 трлн рублей

Центробанк ожидает в 2023 году прибыль банков больше 1 трлн рублей

Банк России ожидает, что в нынешнем году прибыль банковского сектора будет более 1 трлн рублей, если не будет неожиданных потрясений, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова.

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