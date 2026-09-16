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Царьград

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300 машин скопились у Крымского моста после временной остановки движения

300 машин скопились у Крымского моста после временной остановки движения

К 16:00 16 сентября перед пунктами ручного досмотра на подъездах к Крымскому мосту скопилось 300 транспортных средств.

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