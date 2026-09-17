Mazda MX-5 станет родстером Mitsuoka LA1 в стиле Chevrolet Corvette C1[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Японская компания Mitsuoka известна своими проектами на базе современных массовых моделей, но с обликом в духе классических автомобилей.
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