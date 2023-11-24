В Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея

Asundens Raukfält, Gotland, Sweden, Europe Даниил КугушевВ Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея «Поисковыми пешими группами обследовано с нарастающим около 354 км береговой зоны реки Енисей, беспилотной авиацией выполнено 85 полетов, обследовано 72 кв.
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