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В Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея

В Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея

Asundens Raukfält, Gotland, Sweden, Europe Даниил КугушевВ Туве продолжаются поиски 13-летней девочки, пропавшей в акватории Енисея «Поисковыми пешими группами обследовано с нарастающим около 354 км береговой зоны реки Енисей, беспилотной авиацией выполнено 85 полетов, обследовано 72 кв.

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