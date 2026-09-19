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TP-Link врывается в эпоху Wi-Fi 8: скорость до 22 Гбит/с и 200+ устройств

TP-Link врывается в эпоху Wi-Fi 8: скорость до 22 Гбит/с и 200+ устройств

Предзаказы на первые маршрутизаторы на базе ещё не сертифицированного стандарта IEEE 802.11bn откроют 28 сентября TP-Link анонсировала первую партию устройств Wi-Fi 8 — трёхдиапазонный маршрутизатор Archer 8 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra.

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