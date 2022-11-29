Макароны с сыром от Кевина

Кевин в фильме "Один дома" ел макароны с сыром. Моя дочка тоже обожает макароны! Готовим, добавив местный колорит - кедровый орех (думаю, Кевин мог себе и это позволить на Рождество) Конечно, Кевин разогревал в микроволновке готовый продукт.