Поварёнок с лучшими рецептами

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Макароны с сыром от Кевина

Макароны с сыром от Кевина

Кевин в фильме "Один дома" ел макароны с сыром. Моя дочка тоже обожает макароны! Готовим, добавив местный колорит - кедровый орех (думаю, Кевин мог себе и это позволить на Рождество) Конечно, Кевин разогревал в микроволновке готовый продукт.

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