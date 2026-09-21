В проект госбюджета на 2027 год заложили дефицит в 2% ВВП

О разработке параметров федерального бюджета и экономической политики на следующий год рассказал глава Минфина Антон Силуанов на XI Московском финансовом форуме в понедельник, 21 сентября 2026 года.
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