Офис генсека ООН выступил против применения кассетных снарядов

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске.
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