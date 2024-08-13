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Офис генсека ООН выступил против применения кассетных снарядов

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске.

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