В штате Нью-Йорк наблюдается бум торговли наркотиками

С 2022 года объем продаж легализованного легкого наркотика в штате Нью-Йорк превысил $1 млрд, а по всему штату в настоящее время открыто более 300 лицензированных магазинов по продаже этого наркотика, сообщил 5 января сайт Just the News.
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