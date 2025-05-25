В США сообщили о провале плана Киева, подготовленного для ВСУ

Программа правительства Украины по набору молодых новобранцев в ВСУ по контракту провалилась. Об этом говорится в статье ежедневной американской деловой газеты Wall Street Journal, выдержки из которой приводит РИА Новости.
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