⛈ Ливни, грозы и град накроют Крым Днем 14 и 15 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.
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⛈ Ливни, грозы и град накроют Крым Днем 14 и 15 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.