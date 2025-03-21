«Вежливо летящие дроны»: сильные взрывы раздались в Запорожье

Рогов: минимум шесть взрывов прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье Мощные взрывы прогремели на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины города Запорожье в ночь на 22 марта, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.