«Вежливо летящие дроны»: сильные взрывы раздались в Запорожье

Рогов: минимум шесть взрывов прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье Мощные взрывы прогремели на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины города Запорожье в ночь на 22 марта, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии