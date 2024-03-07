Против 8 марта: почему на Украине хотят отменить празднование Евгения КомароваВ контексте украинской «политики десоветизации и деколонизации», инициированной с целью избавления от советских и российских следов в истории страны, на Украине возникла инициатива отмены статуса выходного и праздничного дня 8 марта.