Вирусолог предрек дальнейшие мутации коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев согласился с заявлением эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что COVID-19 никуда не исчезнет в ближайшие годы, продолжая развиваться и циркулировать в обществе.