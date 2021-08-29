Атырауские школьники не будут учиться дистанционно

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на региональную службу коммуникаций. Во время онлайн-брифинга руководитель управления образования города Атырау Фаруза Шангереева рассказала о том, как будут учиться атырауские школьники.
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на региональную службу коммуникаций. Во время онлайн-брифинга руководитель управления образования города Атырау Фаруза Шангереева рассказала о том, как будут учиться атырауские школьники.
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