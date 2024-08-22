Водители общественного транспорта уходят работать курьерами из-за высокой конкуренции и лучших условий труда

В Нижнем Новгороде продолжается кризис водителей общественного транспорта. Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин сообщил, что государственному предприятию "Нижегородский пассажирский транспорт" не хватает около 700 водителей.
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