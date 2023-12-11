«Задержали на территории Армении». Российского дезертира, воевавшего в Украине, удерживают на базе РФ в Гюмри

Автор фото, Alexander Patrin/TASS О статье Автор, Елизавета Фохт, Илья Барабанов Должность, Русская служба Би-би-си Основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин (признан в России «иностранным агентом») сообщил о задержании в Армении дезертировавшего из российского армии военнослужащего Дмитрия Сетракова.
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