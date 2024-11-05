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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие войска русских под Курском — это «генетически измененные суперсолдаты из КНДР»

Свежие войска русских под Курском — это «генетически измененные суперсолдаты из КНДР»

Драго Боснич:  Если вы узнавали про украинский конфликт, организованный НАТО, только из мейнстримной пропаганды, вы знаете только про одну «реальность» — «Украина побеждает».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  зря был диалог  Путина  с Кимом. В Томске ярмарка идёт  товаров  из КНДР- обувь, одежда  и так далее. Раньше такое я не видел.Думаю, что качество там будет отменное.
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20 час.
Анатолий Рябенко
Украинские пропагандисты её не такую глупость высосут с пальца. Весь мир хихикает с их тупости, даже американцы отворачиваются, а хохлы принимают эту грязь как должное.
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12 час.
МЕ
Михаил Е
Зачем они Умерова на землю повалили, и корейским паспортом в рожу тычут?
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3 час.

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