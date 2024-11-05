Свежие войска русских под Курском — это «генетически измененные суперсолдаты из КНДР»

Владимир Алтайцев Не зря был диалог Путина с Кимом. В Томске ярмарка идёт товаров из КНДР- обувь, одежда и так далее. Раньше такое я не видел.Думаю, что качество там будет отменное.

Анатолий Рябенко Украинские пропагандисты её не такую глупость высосут с пальца. Весь мир хихикает с их тупости, даже американцы отворачиваются, а хохлы принимают эту грязь как должное.