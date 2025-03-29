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Царьград

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Армия России уверенно продвигается в Курщине к украинской границе

Армия России уверенно продвигается в Курщине к украинской границе

Русские военные отбрасывают врага всё дальше из Курской области.Согласно последним сводкам, Вооружённые силы России уверено продвигаются к украинской границе в Курской области.

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