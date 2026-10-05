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Юный аккордеонист из Северодвинска стал участником патриотической акции «Музыка Победы»

Юный аккордеонист из Северодвинска стал участником патриотической акции «Музыка Победы»

Масштабное шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов, организованное Музеем Победы, прошло в Москве на Поклонной горе.

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