63% готовы доверить ИИ задачи ментального здоровья, но терапию предпочитают с человеком

Опрос показал, где проходит граница доверия к цифровой психологической помощи Исследование компании SurveyMonkey зафиксировало заметный разрыв в отношении к цифровой терапии: 63% опрошенных заявили о готовности пользоваться услугами искусственного интеллекта для некоторых задач в сфере ментального здоровья, однако 37% категорически предпочитают поддержку живого человека.