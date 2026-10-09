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63% готовы доверить ИИ задачи ментального здоровья, но терапию предпочитают с человеком

63% готовы доверить ИИ задачи ментального здоровья, но терапию предпочитают с человеком

Опрос показал, где проходит граница доверия к цифровой психологической помощи Исследование компании SurveyMonkey зафиксировало заметный разрыв в отношении к цифровой терапии: 63% опрошенных заявили о готовности пользоваться услугами искусственного интеллекта для некоторых задач в сфере ментального здоровья, однако 37% категорически предпочитают поддержку живого человека.

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