Nature Medicine: микроглия определяет, станет ли амилоид Альцгеймером или нет

Исследователи Католического университета Левена совместно с британским и датским партнерами выявили биологический перелом, который может определять судьбу мозга при болезни Альцгеймера: перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет.
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