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Приговор за обман семи мужей вынесли женщине в Лас-Вегасе

Приговор за обман семи мужей вынесли женщине в Лас-Вегасе

Суд признал виновной в многоженстве и мошенничестве жительницу Лас-Вегаса — она использовала фиктивные браки для получения денег от супругов и проигрывала их все в казино.

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