Источник: Роналду снимется в сериале про футбольного агента

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду работает с режиссером Kingsman Мэттью Воном над сериалом о футбольном агенте из Великобритании с участием Дэмиана Льюиса и ряда известных спортсменов, сообщает The Sun.