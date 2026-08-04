Названы пять сильнейших ВВС в Европе. Россия не подвела

Российские ВКС остаются бесспорным лидером в Европе, пишет TNI. Россия располагает крупнейшими и наиболее технологичными военно-воздушными силами, что позволило ей обогнать Турцию, Великобританию и другие страны региона.
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