Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам

Российскому нападающему хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на торжественной церемонии в честь его рекорда по забитым в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед матчем против команды «Каролина Харрикейнз» подарили золотую клюшку и премиальные часы.