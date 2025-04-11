Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам

Российскому нападающему хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на торжественной церемонии в честь его рекорда по забитым в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед матчем против команды «Каролина Харрикейнз» подарили золотую клюшку и премиальные часы.
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