Ольга Павлова: Жители городов и сел воспринимают понятие «городская среда» гораздо шире

Член Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ Ольга Павлова, комментируя работу площадки по направлению «Комфортная среда жилых территорий», организованной в рамках региональных дней II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» в Казани, отметила необходимость реализовать три основные идеи развития.
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