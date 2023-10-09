Власти обяжут предпринимателей внедрять ИИ для получения субсидий

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может стать обязательным требованием для получения 13 мер поддержки в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства, пишет Forbes со ссылкой на постановление правительства.
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